Enzo Iacchetti ha criticato duramente Francesco De Gregori, definendo le sue dichiarazioni come una “grande ca**ata” e aggiungendo che un artista dovrebbe pensare al mondo e al futuro dei suoi figli. Iacchetti ha anche espresso delusione nei confronti del cantautore. Eros Ramazzotti ha invece espresso disaccordo con De Gregori, che aveva commentato la possibilità per gli artisti di schierarsi contro le guerre o Donald Trump.

Fanno ancora discutere le parole di Francesco De Gregori sull’opportunità o meno degli artisti di schierarsi contro le guerre o Donald Trump. “Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo,- ha affermato – che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra perché tutto ciò tutto che ci sta intorno va analizzato con estrema cura”. Molte le critiche a queste parole e anche Enzo Iacchetti ha commentato, sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram de Il Fatto Quotidiano, in merito: “ Grande cazzata. L’uomo di spettacolo è un uomo che pensa al mondo e al futuro dei suoi figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enzo Iacchetti contro Francesco De Gregori: “Grande ca**ata. L’uomo di spettacolo è un uomo che pensa al mondo e al futuro dei suoi figli. Che delusione che sei”. Eros Ramazzotti: “Non sono d’accordo con il maestro dal volto umano”

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