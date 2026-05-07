Si licenzia poi parte con i suoi due figli e sparisce con loro Il giallo di Sonia Bottacchiari | l’auto ritrovata e la denuncia dell’ex marito

Sonia Bottacchiari si è licenziata dall’azienda privata con cui collaborava, ricevendo la liquidazione delle sue spettanze. Successivamente, è partita con i suoi due figli adolescenti e i quattro cani, senza lasciare tracce. La sua auto è stata trovata successivamente, e si è aperta una denuncia da parte dell’ex marito. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della scomparsa e sui movimenti della donna.

Sonia Bottacchiari, prima di sparire nel nulla con i suoi due figli adolescenti di 14 e 16 anni e i loro quattro cani, si è licenziata e fatta liquidare le proprie spettanze dall’azienda privata con cui collaborava. Lo riporterebbero fonti investigative. Di mamma e figli non si hanno più notizie da 17 giorni. La donna aveva spiegato all’ex marito di voler trascorrere qualche giorno di vacanza con i ragazzi in Friuli-Venezia Giulia. «Sapevo che sarebbero partiti verso il Friuli», ha raccontato Yuri Groppi in un’intervista alla Gazzetta di Parma. Il rientro era previsto per venerdì 24 aprile, ma già da lunedì 20 aprile i cellulari della donna e dei due ragazzi risultano irraggiungibili.🔗 Leggi su Open.online

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