La storia di Luna l'orsa labiata salvata in India e affidata a un centro di recupero | era ferita e denutrita

Una cucciola di orso labiato, trovata sola e in condizioni di grave malnutrizione e ferite nella riserva di Bandhavgarh, è stata trasferita al centro di recupero Wildlife SOS di Bhopal. La piccola è stata trovata in stato di abbandono e subito portata in cura. Le autorità hanno avviato un’indagine per identificare eventuali responsabilità. La struttura si occupa di recuperare e riabilitare animali selvatici in difficoltà.

Una cucciola di orso labiato, trovata sola e in gravi condizioni nella riserva di Bandhavgarh in India, è stata salvata e trasferita al centro Wildlife SOS di Bhopal. Ferita, denutrita e disidratata, affronterà un lungo percorso di riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Civetta ferita a bordo strada, salvata e portata al Centro di recupero animali selvaticiUna civetta ferita è stata recuperata lungo una strada nella zona di Latina Scalo e successivamente trasportata al Centro di recupero animali...

Pitbull trovata ferita e denutrita in strada: la salva una ragazzaUna pitbull di circa cinque anni è stata trovata in condizioni critiche mentre si trovava in strada a Marano.

Argomenti più discussi: Dentro il matrimonio di Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli in Sicilia: la proposta in Corsica al tramonto, il welcome party a Noto e la cerimonia; Nello spazio a colpi di grafite; Giornata Internazionale della Luna, su Sky una settimana di programmazione 'spaziale'; Ho vissuto 738 giorni su un albero: l'incredibile storia di Julia Hill e la sua battaglia per salvare Luna.

Ho visto la sua faccia diventare bianca, non lo dimenticherò mai. Il mio fidanzato è morto un mese prima delle nozze: sono andata in luna di miele da sola per superare il lutto: la storia di Laura Murphy - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/07/21/ho-… x.com

La storia di Luna, l’orsa labiata salvata in India e affidata a un centro di recupero: era ferita e denutritaUna cucciola di orso labiato, trovata sola e in gravi condizioni nella riserva di Bandhavgarh in India, è stata salvata e trasferita al centro Wildlife ... fanpage.it

Buona Giornata Mondiale della Luna! Sono grato a Sean Tourangeau per aver progettato la classe Luna e a Tobias Richter per averla rimodellata in Star Trek Online! reddit