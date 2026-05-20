Civetta ferita a bordo strada salvata e portata al Centro di recupero animali selvatici

Una civetta ferita è stata recuperata lungo una strada nella zona di Latina Scalo e successivamente trasportata al Centro di recupero animali selvatici del Reparto carabinieri biodiversità di Borgo Fogliano. L’animale è stato trovato in condizioni di salute precaria e portato dai soccorritori presso la struttura specializzata. Il recupero dell’animale si è reso necessario a causa delle ferite riportate, senza che siano state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze del ritrovamento.

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