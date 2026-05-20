Civetta ferita a bordo strada salvata e portata al Centro di recupero animali selvatici
Una civetta ferita è stata recuperata lungo una strada nella zona di Latina Scalo e successivamente trasportata al Centro di recupero animali selvatici del Reparto carabinieri biodiversità di Borgo Fogliano. L’animale è stato trovato in condizioni di salute precaria e portato dai soccorritori presso la struttura specializzata. Il recupero dell’animale si è reso necessario a causa delle ferite riportate, senza che siano state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze del ritrovamento.
E’ stato portato presso il Centro recupero animali selvatici del Reparto carabinieri biodiversità di Borgo Fogliano l’esemplare di civetta ferito e ritrovato a bordo strada nella zona di Latina Scalo nei giorni scorsi.Il volatile, stordito probabilmente in seguito all’impatto con un’auto in corsa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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