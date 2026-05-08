Pitbull trovata ferita e denutrita in strada | la salva una ragazza

Una pitbull di circa cinque anni è stata trovata in condizioni critiche mentre si trovava in strada a Marano. La cagnolina, microchippata, giaceva immobile, con ferite e visibilmente denutrita. Una ragazza ha notato il suo stato e ha deciso di intervenire, portandola in un luogo sicuro. La presenza di ferite e la condizione di estrema debolezza hanno spinto a un intervento immediato.

Una pitbull di circa cinque anni è stata trovata agonizzante in strada a Marano: la cagnolina, regolarmente microchippata, era immobile, stremata e ricoperta di ferite, al punto da non riuscire nemmeno a nutrirsi.A salvarla è stata una giovane ragazza, che ha segnalato la situazione e ha permesso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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