Dopo il successo del primo appuntamento, torna la rassegna letteraria ‘ Storie di Forlì ’ con una serata dedicata alla storia del volo e dell’ aviazione italiana. Questa sera alle 20.45, il suggestivo Cortile Italico dell’ex Collegio Aeronautico ospiterà il docente universitario, storico e documentarista Domenico Guzzo che presenterà il suo volume ‘Il decollo dell’aviazione italiana. Propaganda, dibattiti e saperi tra le due Guerre’. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Pietro Caruso. Nel corso della serata Guzzo accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’evoluzione dell’aviazione italiana tra le due guerre mondiali, ripercorrendo il dibattito culturale e politico che seguì la Prima guerra mondiale e contribuì a plasmare il futuro del volo nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia del volo e dell’aviazione con il docente Domenico Guzzo

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