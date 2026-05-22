Il decollo dell’aviazione italiana | si svela il libro con gli storici Gastone Breccia e Domenico Guzzo
Sabato 23 maggio alle 17,30 si terrà presso il Collegino Grifoni una presentazione del libro “Il decollo dell’aviazione italiana”, scritto dall’autore Domenico Guzzo. L’evento vedrà la partecipazione degli storici Gastone Breccia e Guzzo stesso, in un incontro che si svolgerà in un edificio in stile liberty situato in via S. Pellegrino Laziosi 38. La presentazione si concentrerà sul contenuto del saggio e sulla storia dell’aviazione nel nostro paese.
Sabato 23 maggio alle 17,30 il Collegino Grifoni (villino liberty in via S. Pellegrino Laziosi, 38) ospiterà la presentazione del libro “Il decollo dell’aviazione italiana” con gli storici Gastone Breccia e Domenico Guzzo (autore del saggio). Il libro ripercorre la storia dell’aviazione italiana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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