John Travolta incanta Cannes con Volo notturno per Los Angeles | un omaggio magico all’epoca d’oro dell’aviazione
Al festival di Cannes, un film che omaggia l’epoca d’oro dell’aviazione ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica. La pellicola, interpretata da un attore noto per le sue interpretazioni intense, racconta una storia ambientata nel mondo del volo notturno. La sua prima ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti, che hanno accolto il film con applausi. La produzione ha portato sul grande schermo un’immagine suggestiva e nostalgica di un periodo storico legato all’aviazione.
Il Festival di Cannes si accende per il debutto di uno dei titoli più attesi e personali della stagione. Oggi viene presentato sulla Croisette Volo notturno per Los Angeles, il nuovo film Apple Original scritto, diretto, prodotto e narrato dal due volte nominato all’Oscar® John Travolta. Una pellicola che promette di trasportare gli spettatori nel fascino senza tempo dei cieli americani. Ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione, il film trasforma un semplice volo nel viaggio della vita. La storia ruota attorno a Jeff, interpretato dal giovane esordiente Clark Shotwell, un ragazzino con la testa tra le nuvole e una passione viscerale per gli aerei. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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