John Travolta incanta Cannes con Volo notturno per Los Angeles | un omaggio magico all’epoca d’oro dell’aviazione

Al festival di Cannes, un film che omaggia l’epoca d’oro dell’aviazione ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica. La pellicola, interpretata da un attore noto per le sue interpretazioni intense, racconta una storia ambientata nel mondo del volo notturno. La sua prima ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti, che hanno accolto il film con applausi. La produzione ha portato sul grande schermo un’immagine suggestiva e nostalgica di un periodo storico legato all’aviazione.

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