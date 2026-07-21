La traffico sulla Statale 12 è tornato libero dopo la frana che aveva causato chiusure, ma i problemi di circolazione persistono. La viabilità nella Montagna pistoiese resta congestionata, con code e rallentamenti, in particolare nei momenti di maggiore afflusso. Il nodo principale riguarda ancora il transito nelle zone interessate, dove si registrano ritardi e difficoltà di accesso. La strada è aperta, ma le condizioni del traffico continuano a essere complicate.

Una domenica in chiaroscuro per la viabilità della Montagna pistoiese. Mentre da una parte il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini annunciava la conclusione dei lavori di rimozione della frana e di messa in sicurezza della pendice sulla Statale 12, nei pressi de La Lima, al km 70 della strada statale dell’Abetone e del Brennero, dall’altra il traffico sulla Strada Statale 66 de Le Piastre procedeva a passo d’uomo, quando non paralizzato. Nel pomeriggio, dovute al traffico di rientro dalle località della Montagna che sono state molto affollate dagli abitanti della pianura in cerca di refrigerio, si sono formate lunghe code, sia nel segmento della Statale 12 dall’Abetone a La Lima, sia lungo tutto il tratto da La Lima a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Statale 12 è libera dalla frana. Ma il nodo del traffico non si scioglie

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