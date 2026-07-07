Gaza Hamas scioglie il governo della Striscia ma resta il nodo del disarmo Israele | Solo un trucco è il modello Hezbollah

Hamas ha annunciato di aver sciolto il governo della Striscia di Gaza dopo quasi vent’anni di controllo. Tuttavia, il nodo del disarmo rimane irrisolto. Israele ha commentato che questa mossa rappresenta un trucco e ha paragonato la situazione al modello Hezbollah. La decisione di Hamas non ha ancora portato a cambiamenti concreti sulla gestione della regione o sul processo di smilitarizzazione. La questione del disarmo resta al centro delle tensioni tra le parti.

Dopo quasi vent’anni di controllo sulla Striscia di Gaza, Hamas annuncia un passo indietro. Il movimento ha comunicato ieri la decisione di sciogliere il comitato che ha amministrato il territorio dal 2007, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (Ncag), l’organismo tecnico con sede al Cairo nato nell’ambito del Piano per la Pace promosso dal presidente Donald Trump dopo il cessate il fuoco dell’ottobre 2025. Uno scioglimento motivato “per facilitare la transizione amministrativa e governativa”, ha spiegato Hamas che presenta la decisione come un gesto di responsabilità. “Abbiamo rinunciato al controllo della Striscia per eliminare qualsiasi pretesto all’occupazione”, ha dichiarato il portavoce Hazem Qassem, sostenendo che la scelta punta a favorire una nuova fase politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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