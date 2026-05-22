Ufficiale l' avvicendamento in Giunta | Rini al posto di Cannella ma Lagalla non scioglie il nodo vicesindaco
È stato annunciato ufficialmente il cambio in Giunta comunale con l'ingresso di Antonio Rini al posto di Giampiero Cannella. Tuttavia, il sindaco non ha ancora deciso se mantenere l’attuale vicesindaco o procedere a un nuovo incarico. La decisione sulla figura del vicesindaco rimane quindi in sospeso, senza indicazioni ufficiali su eventuali cambiamenti. La comunicazione è arrivata dopo una riunione tra gli amministratori, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche.
E' ufficiale. Antonio Rini entra nella Giunta comunale al posto di Giampiero Cannella, ma il sindaco Roberto Lagalla non scioglie il nodo del vicesindaco. Rini assumerà le “medesime deleghe” finora attribuite a Cannella, che si è dimesso dopo la nomina a sottosegretario di Stato al ministero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Il dopo Cannella in Giunta: Rini verso l'assessorato alla Cultura, derby Alaimo-Falzone per la carica di vicesindacoDopo la nomina a sottosegretario di Giampiero Cannella, che ha lasciato la Giunta comunale, il nome più gettonato per ricoprire la carica di...
Il vicesindaco Giampiero Cannella sarà sottosegretario alla Cultura: dovrà lasciare la GiuntaIl vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella sarà il nuovo sottosegretario alla Cultura.
TRIESTE - Cambio al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri Avvicendamento al vertice del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trieste, con sede nella storica caserma di Via Hermet. Nella giornata odierna facebook
Il cacciatorpediniere lanciamissili #AndreaDoria, incontra in Mediterraneo Orientale la fregata #Alpino, per un passaggio di testimone in mare. Le due unità procedono all’avvicendamento nel dispositivo multinazionale impegnato nell’attività di vigilanza nei pr x.com
Manuel Neuer firmerà un nuovo contratto di un anno al FC Bayern fino a giugno 2027. Tutto è stato negoziato tra Neuer e Bayern - è stato raggiunto un accordo. L'annuncio ufficiale è in arrivo. Neuer si sente ancora in forma e pronto, e il club è molto soddisfatt reddit
Dopo il cambio in panchina, l'esonero del Ds: a Catania interrotto il rapporto con PastoreNon solo l'avvicendamento in panchina, con il ritorno di Domenico Toscano che rimpiazza l'esonerato William Viali. Un altro cambiamento è stato annunciato poco fa dal Catania, che ha optato per ... tuttomercatoweb.com