Ufficiale l' avvicendamento in Giunta | Rini al posto di Cannella ma Lagalla non scioglie il nodo vicesindaco

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato ufficialmente il cambio in Giunta comunale con l'ingresso di Antonio Rini al posto di Giampiero Cannella. Tuttavia, il sindaco non ha ancora deciso se mantenere l’attuale vicesindaco o procedere a un nuovo incarico. La decisione sulla figura del vicesindaco rimane quindi in sospeso, senza indicazioni ufficiali su eventuali cambiamenti. La comunicazione è arrivata dopo una riunione tra gli amministratori, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche.

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E' ufficiale. Antonio Rini entra nella Giunta comunale al posto di Giampiero Cannella, ma il sindaco Roberto Lagalla non scioglie il nodo del vicesindaco. Rini assumerà le “medesime deleghe” finora attribuite a Cannella, che si è dimesso dopo la nomina a sottosegretario di Stato al ministero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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