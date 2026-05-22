Ufficiale l' avvicendamento in Giunta | Rini al posto di Cannella ma Lagalla non scioglie il nodo vicesindaco

È stato annunciato ufficialmente il cambio in Giunta comunale con l'ingresso di Antonio Rini al posto di Giampiero Cannella. Tuttavia, il sindaco non ha ancora deciso se mantenere l’attuale vicesindaco o procedere a un nuovo incarico. La decisione sulla figura del vicesindaco rimane quindi in sospeso, senza indicazioni ufficiali su eventuali cambiamenti. La comunicazione è arrivata dopo una riunione tra gli amministratori, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche.

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