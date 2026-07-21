Per la Coppa del Mondo 2026, si è diffusa una formazione composta da numerosi giocatori di spicco, con Messi in prima fila. La squadra presenta diversi nazionali di alto livello, scelti tra le stelle più riconoscibili del calcio internazionale. La competizione ha mostrato partite intense e risultati imprevedibili, confermando le aspettative di un torneo ricco di emozioni. La pubblicazione di questa formazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media specializzati.

2026-07-20 15:59:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Coppa del Mondo del 2026 ha offerto tutto ciò che il formato ampliato prometteva e molte cose che nessuno si aspettava. La Spagna arrivò come campione d’Europa e lasciò il New Jersey come campione del mondo, battendo l’Argentina 1-0 in una finale frammentaria. L’Inghilterra ha raggiunto il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo dal 1966, battendo la Francia 6-4 in una partita mozzafiato per il terzo posto a Miami. La Norvegia, alla prima Coppa del Mondo dal 1998, ha raggiunto i quarti di finale e ha eliminato il Brasile. Erling Haaland ha trasformato il torneo nel suo libro dei record privato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La squadra del torneo della Coppa del Mondo 2026: Messi è il protagonista di una formazione costellata di stelle

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