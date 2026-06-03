Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe e Vinicius Junior sono stati rappresentati in figure di mattoncini LEGO come parte di una serie di set dedicati alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Questi personaggi sono apparsi in uno spot pubblicitario legato alla promozione del trofeo. La pubblicità ha coinvolto le star protagoniste della finale del 2026, che hanno partecipato alla creazione del materiale promozionale. La campagna è stata diffusa recentemente da una fonte specializzata in notizie sportive.

2026-06-03 13:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe e Vinicius Junior sono stati raffigurati in mattoncini LEGO come parte di una serie di set speciali creati per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Quattro degli atleti più famosi al mondo, il quartetto ha avuto la possibilità di esaminare le loro somiglianze, inclusa una ricreazione della posa celebrativa Siuuu di Ronaldo in un modello da 854 pezzi che può anche essere configurato per eseguire un calcio di bicicletta. “Abbiamo raccolto così tante opzioni su parrucche ed espressioni facciali e andavamo costantemente avanti e indietro con le squadre, mostrando cosa stavamo facendo ed esplorando”, ha detto Sanne van Kesteren di LEGO, parlando con AS. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Ronaldo, Messi, Mbappe, Vinicius Jr: dietro le quinte dello spot pubblicitario del trofeo della Coppa del Mondo Lego mentre le stelle della finale del 2026 si uniscono per lo spot pubblicitario

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Lego a réuni Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius dans la meme pub

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