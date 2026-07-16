Inghilterra vs Argentina in diretta | squadre confermate della Coppa del Mondo 2026 e formazioni complete mentre Morgan Rogers inizia contro la squadra di Lionel Messi canale TV streaming online e statistiche

Da justcalcio.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì ad Atlanta si è disputata la semifinale della Coppa del Mondo 2026 tra Inghilterra e Argentina. Le formazioni titolari sono state ufficializzate, con Morgan Rogers schierato titolare contro la nazionale argentina guidata da Lionel Messi. Sono stati comunicati anche i canali TV e le piattaforme di streaming su cui seguire la partita, oltre alle statistiche ufficiali delle squadre.

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2026-07-15 20:48:00 Breaking news: Mercoledì, Inghilterra e Argentina hanno nominato le squadre titolari della semifinale della Coppa del Mondo 2026 ad Atlanta. I Tre Leoni sono riusciti a battere in rimonta la Norvegia ai supplementari grazie alla doppietta di Jude Bellingham. Anche i quarti di finale dell’Argentina hanno richiesto 30 minuti in più e i detentori del trofeo hanno prevalso 3-1 contro la Svizzera composta da 10 giocatori. La vincente del confronto incontrerà la Spagna nella finale della Coppa del Mondo in New Jersey domenica (20:00 BST), mentre la perdente incontrerà la Francia nello spareggio per il terzo posto il giorno prima (22:00). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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