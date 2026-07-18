Mondiali 2026 tutto pronto a New York per la finale contro la Spagna campione d' Europa | l' Argentina punta la quarta stella Messi al nono Pallone d' Oro
La finale dei Mondiali 2026 si giocherà a New York tra Spagna e Argentina. La squadra europea è campione d’Europa, mentre l’Argentina punta alla quarta stella del suo palmarès. La partita si terrà domenica e vedrà in campo Messi, che mira al nono Pallone d’Oro. La sfida metterà a confronto lo stile elegante della Spagna e la determinazione dell’Argentina.
L’eleganza spagnola contro la tenacia argentina. Sono i perni della finale di domenica, che metterà di fronte la Roja campionessa d’Europa e l’Albiceleste campionessa del mondo. L’Argentina punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo, in quella che sarà l'ultima partita ai Mondiali della carriera del capitano Lionel Messi. La 'Pulce', in caso di successo potrebbe compiere una clamorosa rimonta e portarsi a casa il nono pallone d’oro (nonostante i due rigori sbagliati), secondo quanto ipotizza L'Equipe, sottolineando che questo scenario era «del tutto inverosimile soltanto due mesi fa». L’arbitro sarà lo sloveno Slavko Vincic e c'é un precedente che fa tremare i tifosi sudamericani. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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