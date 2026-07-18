La finale dei Mondiali 2026 si giocherà a New York tra Spagna e Argentina. La squadra europea è campione d’Europa, mentre l’Argentina punta alla quarta stella del suo palmarès. La partita si terrà domenica e vedrà in campo Messi, che mira al nono Pallone d’Oro. La sfida metterà a confronto lo stile elegante della Spagna e la determinazione dell’Argentina.

L’eleganza spagnola contro la tenacia argentina. Sono i perni della finale di domenica, che metterà di fronte la Roja campionessa d’Europa e l’Albiceleste campionessa del mondo. L’Argentina punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo, in quella che sarà l'ultima partita ai Mondiali della carriera del capitano Lionel Messi. La 'Pulce', in caso di successo potrebbe compiere una clamorosa rimonta e portarsi a casa il nono pallone d’oro (nonostante i due rigori sbagliati), secondo quanto ipotizza L'Equipe, sottolineando che questo scenario era «del tutto inverosimile soltanto due mesi fa». L’arbitro sarà lo sloveno Slavko Vincic e c'é un precedente che fa tremare i tifosi sudamericani. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Gazzettadelsud.it - Mondiali 2026, tutto pronto a New York per la finale contro la Spagna campione d'Europa: l'Argentina punta la quarta stella, Messi al nono Pallone d'Oro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MONDIALI 2026 LA PIRAMIDE DI SANDRO SABATINI

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: Argentina di Messi in finale contro la Spagna. Ribaltata l’Inghilterra (2-1). Gol decisivo di Lautaro. PagelleL’Argentina ha eliminato l’Inghilterra con un punteggio di 2-1, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Enzo Fernandez.

Mondiali 2026, le pagelle di Inghilterra-Argentina 1-2: disastro di Tuchel (4); Messi (7,5) dipinge calcio. È finale contro la SpagnaL'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in semifinale ai Mondiali 2026, raggiungendo la finale contro la Spagna.

Temi più discussi: Quando la finale dei Mondiali di calcio 2026? Orario esatto, tv, programma, streaming; Mondiali 2026, tutto sulla cerimonia di chiusura e il super show all'intervallo: vip, cantanti, durata e dove vederlo in tv; Mondiali: Trump e le star internazionali. New York è pronta; Mondiali 2026, tutto pronto per le semifinali: le news e il programma del giorno 32.

Mondiali 2026, tutto pronto a New York per la finale contro la Spagna campione d'Europa: l'Argentina punta la quarta stella, Messi al nono Pallone d'OroL’eleganza spagnola contro la tenacia argentina . Sono i perni della finale di domenica, che metterà di fronte la Roja campionessa d’Europa e ... gazzettadelsud.it

Quando la finale dei Mondiali di calcio 2026? Orario esatto, tv, programma, streamingTutto pronto per l'ultimo match della seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2026 di calcio: domenica 19 luglio la finale si giocherà al New ... oasport.it