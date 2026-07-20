La consacrazione di Yamal | a 19 anni ha vinto un Europeo e un Mondiale E ora sogna il Pallone d’oro

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 19 anni, ha vinto un Europeo e un Mondiale, diventando simbolo di una nuova generazione. Nonostante non abbia dominato la partita, il suo ruolo è stato fondamentale. Ora sogna il Pallone d’oro, puntando a ulteriori traguardi. La sua presenza in campo rappresenta il volto emergente del calcio internazionale, pronto a conquistare il palcoscenico globale nei prossimi anni. La sua carriera si sta consolidando come una delle più promettenti del panorama calcistico.

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New York (Stati Uniti) 18 luglio 2026 – Non è stata la sua stella a brillare più di tutte sul terreno di gioco, ma non c'è dubbio come lui sia il punto più alto di questa generazione dorata pronta a mettere sotto scacco il calcio mondiale nei prossimi anni. Non c'è stato un evidente passaggio di consegne in campo tra Lamine Yamal e Lionel Messi, nessuno dei due ha rubato la scena in questa finale Mondiale dalla regia hollywoodiana, ma la una nuova era di campioni per il calcio spagnolo è ufficialmente iniziata.  Il re di Barcellona e dell' Argentina, colui capace di riscrivere le regole del calcio globale a partire dalla Spagna, mettendo in ginocchio il gigante del Real Madrid, per poi passare a tutti gli altri capisaldi del calcio europeo, è caduto, viva il re. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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