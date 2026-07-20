A 19 anni, ha vinto un Europeo e un Mondiale, diventando simbolo di una nuova generazione. Nonostante non abbia dominato la partita, il suo ruolo è stato fondamentale. Ora sogna il Pallone d’oro, puntando a ulteriori traguardi. La sua presenza in campo rappresenta il volto emergente del calcio internazionale, pronto a conquistare il palcoscenico globale nei prossimi anni. La sua carriera si sta consolidando come una delle più promettenti del panorama calcistico.

New York (Stati Uniti) 18 luglio 2026 – Non è stata la sua stella a brillare più di tutte sul terreno di gioco, ma non c'è dubbio come lui sia il punto più alto di questa generazione dorata pronta a mettere sotto scacco il calcio mondiale nei prossimi anni. Non c'è stato un evidente passaggio di consegne in campo tra Lamine Yamal e Lionel Messi, nessuno dei due ha rubato la scena in questa finale Mondiale dalla regia hollywoodiana, ma la una nuova era di campioni per il calcio spagnolo è ufficialmente iniziata. Il re di Barcellona e dell' Argentina, colui capace di riscrivere le regole del calcio globale a partire dalla Spagna, mettendo in ginocchio il gigante del Real Madrid, per poi passare a tutti gli altri capisaldi del calcio europeo, è caduto, viva il re. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La consacrazione di Yamal: a 19 anni ha vinto un Europeo e un Mondiale. E ora sogna il Pallone d’oro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Leo Messi ha vinto il Pallone d’Oro dei Mondiali, indipendentemente dalla finale”: arriva l’anticipazioneA poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, si parla di un possibile premio già assegnato a un giocatore.

Messi, il nono Pallone d'Oro è vicino: c'è un "indizio" social. E Lamine Yamal...Un indizio sui social media fa pensare che Messi possa ricevere il nono Pallone d'Oro, premio che sarà consegnato il 26 ottobre a Londra.

Temi più discussi: La consacrazione di Yamal: a 19 anni ha vinto un Europeo e un Mondiale. E ora sogna il Pallone d’oro; Infantino: Messi e Yamal in finale è un regalo del calcio. Il mondo si fermerà; Che cosa ci dice (e ci dirà) la finale tra Spagna e Argentina; Spagna, Yamal entra nella storia: è il più giovane ad aver vinto il Mondiale e l'Europeo. I record.

Spagna, Yamal entra nella storia: è il più giovane ad aver vinto il Mondiale e l'Europeo. I recordNon è stato il Mondiale della sua consacrazione e ha avuto problemi fisici durante tutta la competizione, ma Lamine Yamal ha comunque sollevato ... msn.com

Che cosa ci dice (e ci dirà) la finale tra Spagna e ArgentinaUna partita quasi inedita al Mondiale con 8 giocatori del Barcellona e 9 dell'Atletico in campo. Ma non sarà solo Messi contro Yamal ... tempi.it