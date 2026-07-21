La Spagna celebra la sua nazionale | è festa per i campioni del mondo
Dopo aver vinto il Mondiale 2026, la nazionale spagnola ha ricevuto l’omaggio della popolazione. La squadra è stata accolta prima al Palazzo della Zarzuela, dove ha incontrato la famiglia reale, e poi al Palazzo Moncloa. La celebrazione si è svolta con i giocatori che sono usciti dai palazzi per ricevere l’affetto dei tifosi, che hanno riempito le strade. La festa si è protratta per diverse ore.
Dopo la vittoria del Mondiale 2026, la Roja viene celebrata dal suo popolo. Prima la tappa al Palazzo della Zarzuela dinanzi alla famiglia reale e successivamente al Palazzo Moncloa. L'ultima a bordo dell'autobus scoperto, i campioni del mondo hanno attraversato la capitale ricevendo l’abbraccio di centinaia di migliaia di tifosi Dopo sedici anni dall’ultima volta,la Spagna torna sul tetto più alto del mondo e per i ragazzi di De la Fuente, ad attenderli un intero popolo in estasi.Un ciclo vincente quello della Roja iniziato con l’europeo vinto nel 2024 e culminato con ilmondiale del 2026.Un successo arrivato in finale contro... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Spain Celebrates World Cup Final Berth After Beating France | ZO1U
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