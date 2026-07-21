La Spagna celebra la sua nazionale | è festa per i campioni del mondo

Notizia in breve

Dopo aver vinto il Mondiale 2026, la nazionale spagnola ha ricevuto l’omaggio della popolazione. La squadra è stata accolta prima al Palazzo della Zarzuela, dove ha incontrato la famiglia reale, e poi al Palazzo Moncloa. La celebrazione si è svolta con i giocatori che sono usciti dai palazzi per ricevere l’affetto dei tifosi, che hanno riempito le strade. La festa si è protratta per diverse ore.