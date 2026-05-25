Campioni del Mondo | Italia loves Unesco all' Arena di Verona si celebra la bellezza italiana

Notizia in breve

Il 5 giugno si terrà un evento all'Arena di Verona per celebrare l'Italia, paese con il maggior numero di siti UNESCO. L'iniziativa si svolge per festeggiare il riconoscimento internazionale della bellezza italiana. L'evento coinvolgerà diverse attività e spettacoli dedicati alla cultura e al patrimonio italiani. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui dettagli specifici dell'organizzazione o sugli eventuali partecipanti.