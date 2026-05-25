Campioni del Mondo | Italia loves Unesco all' Arena di Verona si celebra la bellezza italiana
Il 5 giugno si terrà un evento all'Arena di Verona per celebrare l'Italia, paese con il maggior numero di siti UNESCO. L'iniziativa si svolge per festeggiare il riconoscimento internazionale della bellezza italiana. L'evento coinvolgerà diverse attività e spettacoli dedicati alla cultura e al patrimonio italiani. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui dettagli specifici dell'organizzazione o sugli eventuali partecipanti.
L'Arena di Verona ospiterà il 5 giugno l'evento Campioni del Mondo: Italia loves UNESCO, uno spettacolo unico che sarà trasmesso anche in tv su Rai 1, per celebrare le bellezze del nostro paese. Musica, ospiti, arte, cultura saranno i protagonisti della serata nata per celebrare le 61 meraviglie patrimonio dell'UNESCO, che rendono la nostra Italia il paese con il maggior numero di siti patrimonio dell'Umanità. L'evento servirà, inoltre, a lanciare la candidatura della Canzone Napoletana Classica come patrimonio immateriale UNESCO oltre che a celebrare la lirica italiana che dal 2023 fa parte del registro UNESCO. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
5 GIUGNO 2026 ARENA DI VERONA IN MONDOVISIONE, LA CANZONE NAPOLETANA CANDIDATA A PATRIMONIO UNESCO
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