La partita tra Spagna e Iraq si svolgerà in una fase di preparazione per entrambe le squadre prima della Coppa del Mondo. Le formazioni sono state annunciate e le statistiche aggiornate, evidenziando le differenze tra le due selezioni. La Spagna, campione d’Europa, continua gli allenamenti in vista del torneo, mentre l’Iraq si prepara con un focus su formazione e strategia. La sfida si terrà in un contesto di test ufficiali e amichevoli prima della competizione mondiale.

2026-06-03 16:36:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico della Spagna Luis de la Fuente insiste che non ci saranno mezze misure da parte della sua squadra contro l’Iraq, compagno di qualificazione alla Coppa del Mondo, domani sera e ha respinto le preoccupazioni sul campo di La Coruna. Lo stato della superficie del Riazor è stato un argomento di discussione solo otto giorni prima dell’inizio della finale mondiale, ma De la Fuente non è preoccupato che qualcuno della sua squadra possa subire un infortunio e dice che andranno a tutto gas. “La notizia che abbiamo è che stanno facendo tutto il possibile, giorno e notte, affinché il campo sia in perfette condizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Spagna-Iraq: formazioni, statistiche e anteprime mentre i campioni d’Europa continuano la preparazione della Coppa del Mondo

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