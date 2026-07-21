La Curia fiorentina ha annunciato di voler ascoltare le parti coinvolte prima di prendere eventuali decisioni sull’affaire Montedomini. La questione, che ha suscitato reazioni di sorpresa e qualche fastidio tra i vertici ecclesiastici, rimane al centro del dibattito interno. Nessuna dichiarazione ufficiale ha confermato decisioni già prese, ma si evidenzia un atteggiamento di cautela. La situazione continua a essere monitorata, con l’intenzione di valutare attentamente i prossimi passi da compiere.

Nessuno lo ammette in maniera chiara, ma l’affaire Montedomini, nelle stanze della Curia fiorentina, un minimo di imbarazzo misto a sorpresa, per non dire irritazione, lo ha generato. Non fosse altro per il fatto che il cortocircuito degli affitti brevi negli immobili di proprietà di Montedomini – azienda pubblica nata con finalità assistenziali e sociali – è esploso proprio a una manciata di giorni dall’accorato appello lanciato dall’ arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli sull’ emergenza abitativa. Un "grande dramma" aveva definito l’arcivescovo la situazione di quelle famiglie "che, pur lavorando, non riescono ad avere una casa". Parole rivolte alla città per spronarla a una riflessione profonda, in difesa di chi, anche con un lavoro, a fine mese non riesce più a pagare l’affitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sorpresa della Curia. Gambelli: "Ora l’ascolto. Poi eventuali decisioni"

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