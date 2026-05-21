La Curia poi vedrà se c’è emoglobina dentro quella lacrima | il parroco di Casalba a Mattino5 per parlare della presunta lacrimazione della statua di Padre Pio

A Casalba, frazione di Macerata Campania, si sono moltiplicate le attestazioni di persone che affermano di aver visto lacrime sulla statua di Padre Pio. La vicenda ha attirato numerosi devoti nel quartiere, trasformandolo in un punto di pellegrinaggio spontaneo. Il parroco locale ha annunciato che la Curia deciderà se ci sono elementi sufficienti per approfondire la questione. La notizia ha suscitato discussioni tra i residenti e i visitatori che si recano nel luogo.

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