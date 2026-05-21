La Curia poi vedrà se c’è emoglobina dentro quella lacrima | il parroco di Casalba a Mattino5 per parlare della presunta lacrimazione della statua di Padre Pio
A Casalba, frazione di Macerata Campania, si sono moltiplicate le attestazioni di persone che affermano di aver visto lacrime sulla statua di Padre Pio. La vicenda ha attirato numerosi devoti nel quartiere, trasformandolo in un punto di pellegrinaggio spontaneo. Il parroco locale ha annunciato che la Curia deciderà se ci sono elementi sufficienti per approfondire la questione. La notizia ha suscitato discussioni tra i residenti e i visitatori che si recano nel luogo.
A Casalba, frazione di Macerata Campania, da giorni non si parla d’altro. La presunta lacrimazione della statua di Padre Pio ha trasformato il piccolo quartiere in un luogo di pellegrinaggio. E mentre la Chiesa mantiene il massimo riserbo, il parroco della chiesa Madonna delle Grazie don Girolamo Capuano rompe il silenzio a Mattino Cinque: “Non è opera dell’uomo, è un segno che viene da Dio”. Il sacerdote è il primo ad aver parlato apertamente di un possibile “segno del cielo”. “La statua è in vetro resina. Il colore della lacrima è rossiccio. Il tracciato è così perfetto che nemmeno Michelangelo sarebbe riuscito a disegnare una lacrima così perfetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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