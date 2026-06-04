A Firenze è stato istituito un nuovo delegato episcopale per l'intelligenza artificiale. Le nomine e i trasferimenti sono stati decisi dall'arcivescovo. La nomina riguarda un sacerdote con esperienza nel settore tecnologico. La funzione del delegato sarà quella di coordinare le attività legate all'uso dell'intelligenza artificiale all’interno dell’arcidiocesi. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della curia.

PORTA ALLA CROCE Don Gianluca Bitossi è nominato collaboratorea Santa Caterina a Coverciano, cessando l’incarico di rettore del Seminario Maggiore Arcivescovile Don Sebastian Matthias Mwaja rientra in Tanzania,cessando l’incarico di vicario parrocchiale a Santa Maria a Coverciano Don Matteo Perini è nominato parroco a San Pietro a Varlungo al posto di don Vittorio Menestrina, cessando l’incarico di amministratore parrocchiale a San Pietro a VagliaRIFREDINon ci sono variazioniPORTA AL PRATODon Peter Chakkalakal è nominato vicario parrocchiale alla B.V.M Regina della Pace al posto di don Gideon Edos Obasogie Don Joseph Vishal Machunkal Antony è nominato amm. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Curia di Firenze: nasce il delegato all’intelligenza artificiale. Trasferimenti e nomine decisi da Gambelli

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