La sorella di Fakir | L’hanno ucciso Ma l’africano era fuori controllo
La sorella dell’immigrato morto durante un intervento delle forze dell’ordine a Bologna afferma che “l’hanno ucciso”. L’uomo, di origini africane, era stato considerato fuori controllo. Nell’inchiesta sono coinvolti anche gli operatori sanitari del 118. Per i poliziotti, si applica lo scudo dell’ultimo decreto Sicurezza. La morte ha portato a indagini e contestazioni sulle modalità dell’intervento.
Sei coinvolti nell’indagine dell’immigrato morto durante l’intervento delle forze dell’ordine a Bologna. Ci sono anche gli operatori sanitari del 118. Per i poliziotti scatta lo scudo dell’ultimo decreto Sicurezza. La sorella di Abderrahim Fakir accusa: «L’hanno ucciso». L’inchiesta coinvolge poliziotti e sanitari del 118, mentre emergono i precedenti giudiziari e il passato dell’uomo morto durante l’intervento delle forze dell’ordine a Bologna. «Ammazzano tutti i giorni i nostri figli. Io voglio giustizia e vendetta per mio fratello». Per Khadija Fakir la verità è già scritta. Il fratello Abderrahim, 42 anni, è morto domenica mattina in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento delle forze dell’ordine, e lei non ha dubbi sulle responsabilità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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