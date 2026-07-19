Bologna Abderrahim Fakir muore durante l’intervento della polizia | il fermo e il malore La sorella | Me l’hanno ammazzato

Domenica 19 luglio a Bologna, in via Svevo nel rione Pilastro, un uomo di 43 anni di origine marocchina è deceduto durante un intervento della polizia. Secondo le prime informazioni, il fermo si è concluso con un malore improvviso che ha causato la morte dell’uomo. La sorella ha dichiarato che il fratello è stato ucciso durante l’intervento. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Tragedia domenica 19 luglio a Bologna, nel rione Pilastro. Un uomo di 43 anni, di origine marocchina e identificato come Abderrahim Fakir, è morto in via Svevo durante un intervento della polizia. Secondo quanto riporta l’edizione bolognese di Repubblica, l’allarme era scattato già in mattinata, quando l’uomo, che risiedeva nello stabile della via, ha iniziato a mostrare un forte stato di agitazione, le cui cause (tra cui la possibile assunzione di sostanze) sono ancora da accertare. L’intervento delle forze dell’ordine. Per contenere la situazione, sul posto sono accorse sia un’ambulanza del 118 sia una volante della polizia. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Open.online

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BOLOGNA, un uomo AMMANETTATO è morto durante lintervento della POLIZIA

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Bologna, uomo di 43 anni muore durante l'intervento della polizia: «Spruzzato spray e ammanettato». In un video la morte, la sorella: «Lo hanno ammazzato»Durante un controllo di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, un uomo di 43 anni è morto.

Si parla di: A Bologna uomo ammanettato muore durante intervento della polizia.

Chi era l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. I parenti: Non ha mai fatto del male a nessunoAbderrahim Fakir, classe 1983 e 43 anni ancora da compiere, si trovava al Pilastro, in via Svevo dove è deceduto dopo essere stato ammanettato e tenuto fermo a terra da alcuni agenti delle forze dell’ ... msn.com

Aiuto, basta, basta!: così è morto Abderrahim Fakir a Bologna. Le manette e lo spray urticante, poi il malore VIDEOUn uomo di 43 anni di origine marocchina, Abderrahim Fakir, è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in ... leggo.it