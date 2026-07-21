Una manifestazione di protesta si è svolta nelle strade, con manifestanti che hanno lanciato bombe contro le divise delle forze dell’ordine. La vicenda riguarda una persona accusata di un reato e difesa dalla sinistra, mentre una dichiarazione attribuita a una vittima di Bologna prima della morte suggerisce un collegamento tra le parole e l’azione delle forze dell’ordine. Un giudice ha già emesso una sentenza di colpevolezza nei confronti delle forze dell’ordine coinvolte.

«Probabilmente è la frase che la vittima di Bologna ha pronunciato prima di morire per mano di due agenti della polizia», ha detto Miglietta, che aveva già emesso sentenza inappellabile di colpevolezza per le forze dell’ordine. Se ne deduce che la presunzione di innocenza vale per tutti, ma non per gli agenti, i quali sicuramente possono commettere errori anche gravi, ma per i progressisti sono da considerarsi a prescindere violenti e fascisti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra scende in piazza in difesa di un pregiudicato e lancia bombe sulle divise

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