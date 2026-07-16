Emis Killa ha pubblicato un messaggio sui social network in difesa di Mario Roggero, l’uomo che ha ucciso due rapinatori entrati nella sua proprietà. L’artista ha commentato la mancanza di proteste pubbliche o manifestazioni a sostegno di Roggero, chiedendosi perché nessuno si sia mobilitato. La vicenda riguarda un episodio di difesa personale che ha portato alla morte dei due rapinatori. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli legali o sulle indagini in corso.

Emis Killa sui social è intervenuto sui social per prendere le difese di Mario Roggero, uomo che ha ucciso due rapinatori entrati nella sua gioielleria Mario Roggero, gioielliere diGrinzane Cavour, in provincia di Cuneo, è statocondannato in via definitiva a14 anni e 9 mesi di reclusioneper l’uccisione di due rapinatori durante una rapina avvenuta il28 aprile 2021. Adesso in tanti si stanno esprimendo a suo favore eil ministro Nordio ha avviato anche un’istruttoria per la richiesta della concessione della grazia a Roggero. Anche diversi vip si stanno esprimendo in merito e tra questiEmis Killache non capisce come mai tutti gli italiani non stiano protestando per la libertà di Roggero che “si troverà a finire i suoi anni in carcere”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, Emis Killa in difesa: “Perché nessuno scende in piazza?”

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