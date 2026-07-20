Tensione in piazza a Bologna al presidio per la morte di Fakir | manifestanti lanciano bombe carta polizia li carica e lancia lacrimogeni

Da open.online 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, durante un presidio per la morte di Fakir, i manifestanti hanno lanciato bombe carta in piazza Roosevelt, davanti alla Prefettura e alla Questura. La polizia, in tenuta anti sommossa, ha risposto caricando i manifestanti e utilizzando lacrimogeni e idranti. La situazione è rimasta tesa con scontri tra le parti.

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Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a Prefettura e Questura, con gli agenti in tenuta anti sommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. È altissima la tensione a Bologna dove centinaia di persone sono scese in piazza per il presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto al Pilastro mentre si trovava a terra, bloccato e ammanettato da due poliziotti. Una mobilitazione segnata da una fortissima commozione, a cui ha voluto prendere parte anche il neoeletto governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Open.online

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