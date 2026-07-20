Tensione in piazza a Bologna al presidio per la morte di Fakir | manifestanti lanciano bombe carta polizia li carica e lancia lacrimogeni

A Bologna, durante un presidio per la morte di Fakir, i manifestanti hanno lanciato bombe carta in piazza Roosevelt, davanti alla Prefettura e alla Questura. La polizia, in tenuta anti sommossa, ha risposto caricando i manifestanti e utilizzando lacrimogeni e idranti. La situazione è rimasta tesa con scontri tra le parti.

Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a Prefettura e Questura, con gli agenti in tenuta anti sommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. È altissima la tensione a Bologna dove centinaia di persone sono scese in piazza per il presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto al Pilastro mentre si trovava a terra, bloccato e ammanettato da due poliziotti. Una mobilitazione segnata da una fortissima commozione, a cui ha voluto prendere parte anche il neoeletto governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un minuto per capire... Piazza della Loggia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fakir morto a Bologna, tensione tra polizia e manifestanti. «Assassini, vergogna». E la sorella sviene durante il presidio

Leggi anche: Bologna, scontri al corteo per Fakir: lancio di bottiglie e bombe carta, la polizia carica gli antagonisti. Cori contro gli agenti: "Assassini"

Temi più discussi: Vannacci a Pescara, tensione al comizio: interviene la polizia; Duecento persone al sit-in: Ucciso come George Floyd. E Lepore chiama la piazza: Oggi Bologna sia unita; La protesta dei rider a Milano. Momenti di tensione in corso Buenos Aires con i colleghi in servizio; Vannacci a Pescara: tensione in piazza tra saluti romani e slogan antifascisti.

I 39 minuti, la bodycam, la tensione in piazza: cosa sappiamo della morte di Fakir x.com

Bologna in piazza per Abderrahim Fakir. La nipote: Chiediamo giustizia e umanitàYossra Fakir prende la parola, fra le lacrime, davanti a migliaia di persone: Mio zio non era un caso di cronaca, era una persona. Sia fatta piena luce. Poi parte un corteo verso la Prefettura. Malo ... msn.com

Fakir morto a Bologna, la sorella sviene durante il presidio. Il legale della famiglia: Non sia la polizia a condurre le indaginiHo accettato l'incarico di avvocato della famiglia Fakir dai suoi parenti. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto ... msn.com

L'Europa si prepara a un'ondata di caldo prolungata con temperature che si avvicinano ai 40°C reddit