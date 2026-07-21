Le autorità locali non hanno ancora attivato le 25 nuove telecamere installate nel centro di Santarcangelo. La questione è al centro di polemiche pubbliche, con richieste di chiarimenti e proteste da parte di cittadini e rappresentanti politici. Le telecamere sono state installate mesi fa, ma non sono ancora operative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita sulle tempistiche di attivazione o sulle motivazioni del ritardo. La situazione resta oggetto di attenzione da parte di chi chiede maggiore sicurezza in zona.

Continuano le polemiche sulla mancata attivazione delle nuove 25 telecamere nel centro di Santarcangelo. Dopo i duri interventi di Borghini (Alleanza civica) e Piscitelli (FdI) sulla questione prende posizione anche Confesercenti, "che esprime preoccupazione per un sistema di videosorveglianza annunciato per l’estate ma ancora non operativo nelle aree a maggiore densità commerciale e pedonale". "Il potenziamento dell’impianto era atteso da tempo e – incalza Berlini – ma le zone più frequentate della città restano ancora prive di un monitoraggio attivo". Per l’associazione di categoria non si tratta di un tema nuovo. Confesercenti aveva portato la questione telecamere sui tavoli del percorso partecipato ’Santarcangelo al Centro’ già nel novembre 2015. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La sicurezza della città non può più aspettare"

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