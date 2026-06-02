Piano urbanistico generale Latino Mpa | Serve chiarezza sui tempi la città non può più aspettare

Un rappresentante del Movimento per l’Ambiente ha chiesto chiarezza sui tempi di approvazione del Piano urbanistico generale, sottolineando che la città non può più aspettare. Durante un’assemblea pubblica, si è appreso che il documento dovrebbe essere presentato entro giugno, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La richiesta è di definire con precisione le tempistiche per evitare ulteriori ritardi.

"Avevamo appreso dagli organi di stampa e dalle dichiarazioni rese in aula che il Piano urbanistico generale sarebbe arrivato entro il mese di giugno. Non abbiamo motivo di dubitare dell'impegno assunto dal sindaco e siamo certi che il nuovo assessore all'Urbanistica, Luca San Giorgio, grazie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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