Incendi nei Comparti di Manfredonia | La sicurezza non può più aspettare

Da ilsipontino.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato uno dei comparti di Manfredonia, causando danni e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. La situazione ha reso evidente la necessità di interventi immediati per prevenire ulteriori incidenti. Le autorità competenti stanno valutando le cause dell’incendio e stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Non sono stati riportati feriti o vittime. La vicenda ha portato alla ribalta le condizioni di sicurezza dei comparti nella zona.

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Dopo oltre un mese e mezzo, nei comparti si è intervenuti soltanto con uno sfalcio parziale nel CA1, mentre in altre aree la situazione continua a peggiorare. Ieri nel CA4 è divampato un incendio che ha evidenziato un problema molto serio: la sicurezza dell’intero quartiere. Durante l’intervento, i Vigili del Fuoco hanno avuto difficoltà operative anche per la presenza di transenne che chiudono da anni strade già completate ma mai realmente aperte e consegnate. È chiaro che il mancato completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione stia creando conseguenze concrete per chi vive ogni giorno questi comparti. Assessore Valentino, oggi il tema non è più soltanto il decoro urbano o lo sfalcio delle erbacce. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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