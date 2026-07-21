Il Partito Democratico si divide sulla gestione del caso Pnrr, con alcune componenti che si sono distanziate dalla posizione ufficiale. Filo Rosso ha commentato la situazione, chiedendo che si apra una discussione pubblica sul tema. La vicenda riguarda una presa di distanza da un episodio avvenuto in consiglio comunale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle conseguenze immediate. La divisione interna si concentra sulle modalità di approccio e comunicazione sulla vicenda.

Lo strappo nel Pd piace a Filo Rosso. Il caso è quello della presa di distanza della segretaria Dem da quanto accaduto in consiglio comunale con la maggioranza che ha votato per secretare la discussione sulle relazioni finali della commissione d’indagine che ha ricostruito la perdita del finanziamento Pnrr da 1,4 milioni di euro destinato al nuovo nido Pinocchio. Una decisione che il gruppo di opposizione definisce "un atto politico" e non una semplice formalità. La commissione, presieduta dalla capogruppo Veronica Bagni, ha lavorato per mesi per chiarire le cause della perdita del contributo e del mancato avvio dell’opera. Un lavoro che, secondo Filo Rosso, avrebbe dovuto essere discusso pubblicamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La secretazione sul caso Pnrr. Il Pd si divide e Filo Rosso attacca: "Ora si faccia discussione pubblica"

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