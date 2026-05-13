Travaglio a La7 | I politicanti mandano gli ucraini a morire per salvare la faccia Ora tacciano e si faccia sul serio diplomazia

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha affermato che i politici inviano i cittadini ucraini al fronte per questioni di immagine, chiedendo ora di smettere di parlare e di impegnarsi seriamente nella diplomazia. Ha sottolineato che, quando la politica rinuncia ai propri doveri, in Italia e in Europa il primo obiettivo dovrebbe essere favorire il dialogo tra le parti. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di discussione pubblica sulla gestione della crisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“ Quando la politica abdica ai suoi doveri, in Italia e in Europa il primo compito dovrebbe essere promuovere la diplomazia “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando l’intervento del cardinale Matteo Maria Zuppi e rilanciando con forza il tema della pace in Ucraina. Travaglio sottolinea che la diplomazia non è una parola vuota, ma uno strumento concreto che la politica sta colpevolmente trascurando: “Ci sono persone che la studiano, ci sono persone pagate per fare i diplomatici. Quindi, si mettano finalmente in campo i diplomatici e si facciano tacere i politicanti che, come diceva Zuppi, badano al particolare “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

travaglio a la7 i politicanti mandano gli ucraini a morire per salvare la faccia ora tacciano e si faccia sul serio diplomazia
© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “I politicanti mandano gli ucraini a morire per salvare la faccia. Ora tacciano e si faccia sul serio diplomazia”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Travaglio: Corruzione in Ucraina Mentre i soldati muoiono c'è chi si siede su cessi dorati

Video Travaglio: Corruzione in Ucraina? Mentre i soldati muoiono c'è chi si siede su cessi dorati

Notizie correlate

Audience tv: Rai3 boom, è terza in prima serata con Lo Stato delle Cose aperto dal faccia a faccia Giletti-TravaglioIl programma del lunedì della terza rete segue i battistrada Rosso Volante (fiction su Rai 1) e Zelig (Canale 5) con uno share di quasi il 9 per...

Indagine sul pianeta adolescenti. Faccia a faccia con la psicologaAbbiamo intervistato la dottoressa Sofia Seri, la psicologa che offre un servizio di "sportello di ascolto" nella nostra scuola e ha svolto nelle...

Argomenti più discussi: L’armata branca-meloni arranca; Travaglio a La7 | I grandi successi di Meloni sono catastrofi travestite il suo governo non sa da che parte girarsi per trovare qualche soldo.

travaglio a la7 i politicantiBiennale Venezia, Travaglio a La7: È la fiera dell’ipocrisia, 20 sanzioni alla Russa e nessuna a Israele è una cosa che grida vendetta20 sanzioni alla Russia e zero a Israele: è una cosa che grida vendetta. Governo italiano e Ue si devono solo vergognare. Il commento del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio sul caso dell ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, Travaglio a La7: Quando la politica prova a mettersi sopra la magistratura, i cittadini si incazzanoTravaglio spiega che il voto referendario va letto dentro una dinamica ormai consolidata nella storia recente del paese: È il quinto referendum costituzionale che facciamo negli ultimi vent’anni: ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web