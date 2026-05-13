Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha affermato che i politici inviano i cittadini ucraini al fronte per questioni di immagine, chiedendo ora di smettere di parlare e di impegnarsi seriamente nella diplomazia. Ha sottolineato che, quando la politica rinuncia ai propri doveri, in Italia e in Europa il primo obiettivo dovrebbe essere favorire il dialogo tra le parti. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di discussione pubblica sulla gestione della crisi.

“ Quando la politica abdica ai suoi doveri, in Italia e in Europa il primo compito dovrebbe essere promuovere la diplomazia “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando l’intervento del cardinale Matteo Maria Zuppi e rilanciando con forza il tema della pace in Ucraina. Travaglio sottolinea che la diplomazia non è una parola vuota, ma uno strumento concreto che la politica sta colpevolmente trascurando: “Ci sono persone che la studiano, ci sono persone pagate per fare i diplomatici. Quindi, si mettano finalmente in campo i diplomatici e si facciano tacere i politicanti che, come diceva Zuppi, badano al particolare “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “I politicanti mandano gli ucraini a morire per salvare la faccia. Ora tacciano e si faccia sul serio diplomazia”

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Travaglio: Corruzione in Ucraina Mentre i soldati muoiono c'è chi si siede su cessi dorati

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