Il Pd attacca sul Pnrr | Liquidità del Comune crollata da 33 a 10 milioni a rischio 51 milioni di finanziamenti
La liquidità del Comune di Ferrara è scesa da 33 a 10 milioni di euro, secondo i Revisori dei Conti. Questa riduzione mette a rischio 51 milioni di finanziamenti provenienti dal PNRR. Il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha commentato i dati sulla gestione dei conti comunali e sugli investimenti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Ferrara interviene sullo stato dei conti comunali e sulla gestione degli investimenti legati al Pnrr, commentando i dati emersi dall’ultima verifica degli equilibri di cassa effettuata dai Revisori dei Conti. I consiglieri dem evidenziano criticità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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