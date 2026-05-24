Il Pd attacca sul Pnrr | Liquidità del Comune crollata da 33 a 10 milioni a rischio 51 milioni di finanziamenti

Notizia in breve

La liquidità del Comune di Ferrara è scesa da 33 a 10 milioni di euro, secondo i Revisori dei Conti. Questa riduzione mette a rischio 51 milioni di finanziamenti provenienti dal PNRR. Il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha commentato i dati sulla gestione dei conti comunali e sugli investimenti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza.