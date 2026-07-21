La scuola che vorrei Simona Malpezzi prende in prestito Luigi Berlinguer e immagina un istituto senza campanella e senza confini

Durante un convegno del Partito Democratico intitolato “Il tempo della scuola”, è stata presentata una proposta per riformare il sistema scolastico. La proposta prevede l’abolizione della campanella e la trasformazione degli istituti in presidi educativi permanenti, con l’obiettivo di valorizzare la comunità scolastica e contrastare i tagli lineari. La proposta ha ricevuto l’appoggio di alcuni esponenti, che hanno evidenziato la necessità di un nuovo modello di scuola.

Abolire la campanella, trasformare gli istituti in presidi educativi permanenti e restituire valore alla comunità contro i tagli lineari: è la proposta – forte e chiara – emersa oggi al convegno del Partito Democratico dal titolo “Il tempo della scuola. Più opportunità per tutti e per ciascuno”, tenutosi nella sede nazionale di Roma con la segretaria Elly Schlein. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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