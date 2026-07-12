Benessere senza confini Dai bebè alla terza età Il Polo ’0-99’ fa scuola

Un progetto comunale dedicato alla salute e alla cura di tutte le età, dal bebè alla terza età, si è sviluppato in Brianza e ora viene adottato anche in altre aree. Il modello, chiamato Polo ’0-99’, integra servizi per diverse fasce di età e coinvolge il territorio per creare un sistema di welfare intergenerazionale. L’esperienza di “Ben-Essere Bernareggio” ha portato a questa espansione, che punta a replicare la sua formula in altre realtà locali.

Un modello di welfare che unisce le generazioni e mette in rete il territorio fa scuola in Brianza. L’esperienza di “ Ben-Essere Bernareggio “, il progetto comunale dedicato alla salute e alla cura dei cittadini di ogni fascia d’età, esce dai propri confini ed esporta la sua formula vincente. Grazie alla nuova iniziativa triennale “ 0-99: il futuro si gioca insieme “, promossa dalle cooperative sociali LaFucina e Aeris, le buone pratiche nate all’ombra di Palazzo Solera Mantegazza arrivano a coinvolgere anche Bellusco. Il progetto - sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nell’ambito di un bando di Fondazione Cariplo - punta a blindare le attività già attive a Bernareggio e, a inaugurare nuovi servizi dai vicini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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How Children Were Transferred Between Households — One Form, No Questions

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