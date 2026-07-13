Lecco all’istituto Bertacchi aprono i cantieri | a settembre studenti senza scuola? Al lavoro per scongiurare la Dad

A Lecco, trecento studenti delle superiori rischiano di restare senza aule a settembre. L’istituto Bertacchi ha avviato i lavori di ristrutturazione, con cantieri aperti per rinnovare gli spazi. Se i lavori non saranno completati in tempo, gli studenti potrebbero dover seguire le lezioni a distanza o trovare soluzioni alternative. La scuola sta lavorando per evitare che si ripeta la didattica a distanza all’inizio dell’anno scolastico.

Lecco, 13 luglio 2026 – Trecento studenti delle superiori sono senza scuola. A settembre, al suono della prima campanella di inizio lezioni del nuovo anno, potrebbero non avere né aule né bachi dove accomodarsi. Se non si trova in fretta una soluzione, potrebbero dover seguire le lezioni in dad, come durante il lockdown da pandemia di Covid. Sono gli studenti dell’istituto Giovanni Bertacchi di Lecco. Nel loro plesso sono infatti in corso importanti interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e efficientamento energetico. È un progetto da quasi 4 milioni e mezzo di euro. Le ipotesi in campo . I lavori, da cronoprogramma, termineranno entro settembre 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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