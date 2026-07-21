La Russia ha deciso di espellere l’addetto militare italiano, il colonnello Vittorio Parrella, e un altro ufficiale. La decisione arriva dopo che Parrella aveva segnalato anomalie riguardanti un ufficiale italiano in Russia. La misura è stata comunicata alle autorità italiane, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali dell’espulsione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche tra i due Paesi.

Nuovo capitolo dello scontro diplomatico tra Italia e Russia. Mosca ha espulso l’addetto militare italiano, il colonnello Vittorio Parrella, e un suo collaboratore, in quella che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito una «plateale ritorsione» per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, presi mentre svolgevano attività di spionaggio assieme a ex funzionari dell’intelligence italiana. Questi ultimi sono accusati, a vario titolo, di spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. La decisione è stata formalizzata dopo la convocazione al ministero degli Esteri russo dell’incaricato d’affari italiano Giovanni Scopa, e non dell’ambasciatore Stefano Beltrame, evidentemente assente da Mosca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Linkiesta.it - La Russia espelle l’addetto militare che aveva segnalato le anomalie di Vannacci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ambasciatore russo INSULTA l'Italia: Non dispone di figure di tale levatura

Notizie e thread social correlati

"E' una ritorsione". La Russia espelle l'addetto militare italianoLa Russia ha deciso di espellere l'addetto militare e un collaboratore dall'Italia, definendo la misura come una ritorsione nei confronti di Roma.

La Russia espelle due addetti italiani: “Plateale ritorsione”La Russia ha espulso due funzionari italiani, tra cui l’attaché militare, in risposta a una misura simmetrica adottata da Roma dopo un caso di...

Temi più discussi: Russia, espulso l'addetto militare italiano; Mosca espelle l'addetto militare italiano, Tajani: 'Plateale ritorsione'; Russia espelle addetto militare italiano e un suo collaboratore, Mosca: E' ritorsione; La minaccia russa La Russia espelle l’addetto militare che aveva segnalato le anomalie di Vannacci.

La #Russia espelle l'addetto militare italiano e un suo collaboratore, #Tajani: Ritorsione senza motivazione. Roma collega la decisione all'espulsione di due attaché russi per spionaggio, in un caso che ha portato all'arresto di ex agenti dei servizi x.com

Mosca espelle l’addetto militare italiano. Tajani: ritorsione dopo l’espulsione delle due spie russePrima la convocazione dell'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, e poche ore dopo l'espulsione dell'addetto militare e di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha rispos ... lastampa.it

Adolescente accusato di aver messo in atto azioni di sabotaggio in Polonia per la Russia reddit

Russia espelle addetto militare italiano e un suo collaboratore, Mosca: E' ritorsioneLa Russia ha espulso oggi l'addetto militare italiano e un suo collaboratore. Quella della Federazione Russa è una mossa attuata senza motivo e un atto di palese ritorsione per l'espulsione dall'It ... adnkronos.com