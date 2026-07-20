E' una ritorsione La Russia espelle l' addetto militare italiano

La Russia ha deciso di espellere l'addetto militare e un collaboratore dall'Italia, definendo la misura come una ritorsione nei confronti di Roma. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha confermato la decisione, senza specificare ulteriori dettagli. La misura segue decisioni o azioni precedenti tra i due paesi, ma non sono stati forniti motivi ufficiali. L'espulsione è stata comunicata tramite agenzie di stampa ufficiali.

L'espulsione dell'addetto militare italiano e di un suo collaboratore dalla Russia è una "misura di ritorsione" contro Roma. L'ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Ria Novosti. "Si tratta di una misura di ritorsione", ha affermato Zakharova, riferendosi all'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di due addetti militari russi, "colti in flagrante mentre svolgevano attività di spionaggio a danno della nostra sicurezza nazionale", come ha spiegato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sul caso ha preso posizione lo stesso ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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