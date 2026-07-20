E' una ritorsione La Russia espelle l' addetto militare italiano

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Russia ha deciso di espellere l'addetto militare e un collaboratore dall'Italia, definendo la misura come una ritorsione nei confronti di Roma. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha confermato la decisione, senza specificare ulteriori dettagli. La misura segue decisioni o azioni precedenti tra i due paesi, ma non sono stati forniti motivi ufficiali. L'espulsione è stata comunicata tramite agenzie di stampa ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'espulsione dell'addetto militare italiano e di un suo collaboratore dalla Russia è una "misura di ritorsione" contro Roma. L'ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Ria Novosti. "Si tratta di una misura di ritorsione", ha affermato Zakharova, riferendosi all'espulsione dall'Italia lo scorso 9 luglio di due addetti militari russi, "colti in flagrante mentre svolgevano attività di spionaggio a danno della nostra sicurezza nazionale", come ha spiegato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.       Sul caso ha preso posizione lo stesso ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

e una ritorsione la russia espelle l addetto militare italiano
© Iltempo.it - "E' una ritorsione". La Russia espelle l'addetto militare italiano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Putin NON CONQUISTERÀ il Donbass! Lesercito russo viene CACCIATO dallUcraina

Video Putin NON CONQUISTERÀ il Donbass! Lesercito russo viene CACCIATO dallUcraina

Notizie e thread social correlati

Tajani: «Mosca ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano e un suo collaboratore: è una ritorsione»La Russia ha espulso senza motivazioni l’addetto militare italiano e un suo collaboratore a Mosca.

Tensione Russia-Italia: Mosca espelle due funzionari italiani, Tajani denuncia una “plateale ritorsione”Mosca ha deciso di espellere un addetto militare italiano e un collaboratore, provocando una risposta critica da parte di un ministro italiano, che...

Temi più discussi: Ucraina, Kyiv sotto le bombe. Nella notte 40 missili; La Rai pronta a cancellare la trasmissione di Buttafuoco da Radio Uno. L'ipotesi di una ritorsione per lo spazio dato alla Russia alla Biennale di Venezia; Caso Russia-Biennale, Ue: Stop finanziamenti. Zaia: Inaccettabile, artisti non sono soldati; Lupus in fabula esce dal palinsesto: Buttafuoco paga il caso Russia?.

russia e una ritorsione laRussia espelle addetto militare italiano: E' una ritorsioneL'espulsione dell'addetto militare italiano e di un suo collaboratore dalla Russia è una misura di ritorsione contro Roma. L'ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ... iltempo.it

russia e una ritorsione laItalia-Russia: la crisi diplomatica dopo l'espulsione di addetti militariDopo l'espulsione di due addetti militari russi accusati di spionaggio, la Russia ha risposto espellendo un diplomatico italiano. Antonio Tajani parla di guerra ibrida del Cremlino. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web