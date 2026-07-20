Russia espulso incaricato d’affari italiano a Mosca Tajani | Plateale ritorsione

Notizia in breve

Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’incaricato d’affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, in risposta all’espulsione di due ufficiali militari russi dall’Italia il 9 luglio. La decisione italiana ha portato alla ritorsione russa, che si traduce nella convocazione ufficiale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui provvedimenti successivi. La situazione si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi.