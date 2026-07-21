La Russa su Bologna | Io sto sempre dalla parte delle forze dell' ordine
Un rappresentante politico ha affermato di supportare costantemente le forze dell’ordine, sottolineando di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura. Ha dichiarato che la priorità è mostrare solidarietà alle forze dell’ordine, lasciando che siano le autorità giudiziarie a intervenire in caso di errori. La dichiarazione è stata rilasciata in relazione a quanto avvenuto a Bologna.
AGI - "Io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma ho piena fiducia nella magistratura. Il concetto è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine: se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece vedo che tante volte il percorso è al contrario". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna. "Invece di dire 'se ci sono errori ci pensa la magistratura', si parte esattamente al contrario, contro la polizia. 'La magistratura dacci dentro': è sbagliato questo approccio", ha aggiunto la seconda carica dello Stato. . 🔗 Leggi su Agi.it
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Bologna, La Russa: Sempre dalla parte delle forze dell'ordine, fiducia magistratura
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