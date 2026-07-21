La Russa e il patto a tavola con i civici Tutti per Lupi candidato sindaco Cottarelli non invitato lascia la Lega si sfila
Durante un pranzo, un esponente del centrodestra ha annunciato l'intenzione di sostenere un candidato sindaco unico, coinvolgendo diverse candidature civiche emerse negli ultimi mesi. La Lega si è sfilata dall'accordo, mentre un altro esponente ha dichiarato che tutti i partecipanti sono favorevoli a sostenere un candidato specifico. Un esponente del centrodestra non è stato invitato e ha deciso di lasciare l'incontro.
Milano, 21 luglio 2026 – L’obiettivo del pranzo era far convergere in un’unica corsa e a sostegno di un unico candidato sindaco le tante candidature civiche nate negli ultimi mesi nel campo del centrodestra. Detto altrimenti, dare concretezza allo schema proposto a più riprese da Ignazio La Russa per le prossime elezioni Comunali di Milano alla coalizione di centrodestra: un candidato sindaco politico sostenuto da una squadra di civici. E il presidente del Senato, nonché uomo forte di Fratelli d’Italia a Milano, dichiara di essere riuscito nel suo intento: “Sono orgoglioso di dire che chiunque sia il prescelto c’è una squadra convinta di poter battere la sinistra – ha dichiarato al termine del pranzo organizzato proprio a casa sua –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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