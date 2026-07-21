Durante un pranzo, un esponente del centrodestra ha annunciato l'intenzione di sostenere un candidato sindaco unico, coinvolgendo diverse candidature civiche emerse negli ultimi mesi. La Lega si è sfilata dall'accordo, mentre un altro esponente ha dichiarato che tutti i partecipanti sono favorevoli a sostenere un candidato specifico. Un esponente del centrodestra non è stato invitato e ha deciso di lasciare l'incontro.

Milano, 21 luglio 2026 – L’obiettivo del pranzo era far convergere in un’unica corsa e a sostegno di un unico candidato sindaco le tante candidature civiche nate negli ultimi mesi nel campo del centrodestra. Detto altrimenti, dare concretezza allo schema proposto a più riprese da Ignazio La Russa per le prossime elezioni Comunali di Milano alla coalizione di centrodestra: un candidato sindaco politico sostenuto da una squadra di civici. E il presidente del Senato, nonché uomo forte di Fratelli d’Italia a Milano, dichiara di essere riuscito nel suo intento: “Sono orgoglioso di dire che chiunque sia il prescelto c’è una squadra convinta di poter battere la sinistra – ha dichiarato al termine del pranzo organizzato proprio a casa sua –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Russa e il patto a tavola con i civici. “Tutti per Lupi candidato sindaco”. Cottarelli (non invitato) lascia, la Lega si sfila

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