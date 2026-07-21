La Ruota della Fortuna prosegue in prima serata e raddoppia, secondo i programmi di Mediaset per l’autunno 2026. La trasmissione ha mantenuto elevati ascolti nel corso dell’ultimo anno e non è prevista una sospensione. La rete ha deciso di confermarne la presenza nel palinsesto, senza indicare modifiche o sostituzioni. La strategia mira a consolidare i risultati ottenuti, senza annunci di cambiamenti imminenti.

La Ruota della Fortuna continua a macinare ascolti e, dopo un anno intero senza fermarsi, non sembra avere intenzione di lasciare spazio alla concorrenza. Il programma condotto da Gerry Scotti è diventato un’abitudine quotidiana per milioni di spettatori, con numeri che hanno premiato il ritorno del celebre gioco a premi. Il successo è tale che Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento: nell’autunno 2026 il pubblico potrà vedere lo show anche in prima serata. “La Ruota della Fortuna” sbarca in prima serata. L’appuntamento da segnare sul calendario è giovedì 20 novembre, quando La Ruota della Fortuna arriverà in prima serata con uno speciale dedicato ai “ Campioni “. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna non si ferma e raddoppia in prima serata, il piano di Mediaset per l’autunno 2026

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