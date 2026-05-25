La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha registrato oltre 2 milioni di spettatori ogni giorno su Canale 5. Il programma, uno dei più popolari del palinsesto, continua a essere tra i più seguiti dal pubblico televisivo. La presenza del conduttore e il format consolidato contribuiscono a mantenere alta l’attenzione degli spettatori. La produzione non ha annunciato cambiamenti imminenti alla programmazione.

La ruota della fortuna è tra i programmi più visti del piccolo schermo. Ogni giorno, il game show condotto da Gerry Scotti è seguito da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, il programma è finito al centro di un'indiscrezione che siamo sicuri farà felici i fans di Mediaset. Secondo quanto riportato dal portale Bubino Blog, La ruota della fortuna non andrà in vacanza, anzi continuerà la sua messa in onda per tutta l'estate. Il game show non si fermerà per qualche mese com'era stato largamente anticipato per permettere a Gerry Scotti e Samira Lui di poter trascorrere l'estate in totale relax. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La ruota della fortuna con Gerry Scotti non si ferma: la mossa a sorpresa di Mediaset

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