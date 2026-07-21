Grande Fratello Vip Zelig e La Ruota della Fortuna | Mediaset prepara un autunno esplosivo
Mediaset ha annunciato i palinsesti autunnali 2026, con la programmazione ufficiale di Publitalia. Le tre principali reti del gruppo, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, presenteranno una stagione ricca di novità. Tra i programmi in evidenza ci sono il Grande Fratello Vip, Zelig e La Ruota della Fortuna. La programmazione prevede un autunno con molteplici eventi e show che coinvolgeranno il pubblico televisivo.
Publitalia ha ufficializzato i palinsesti Mediaset per l’autunno 2026, svelando la programmazione delle tre reti principali del gruppo: Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La nuova stagione televisiva punta sulle conferme dei programmi più seguiti, ma non mancano alcune novità, soprattutto in prima serata, con nuovi appuntamenti e grandi eventi sportivi. Canale 5: conferme in daytime e grandi show in prima serata. Sul principale canale Mediaset il daytime resta sostanzialmente invariato rispetto alla stagione precedente, con tutti gli appuntamenti confermati. Nel preserale torna Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda dal 31 agosto alle 18:40. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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