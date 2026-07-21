Grande Fratello Vip Zelig e La Ruota della Fortuna | Mediaset prepara un autunno esplosivo

Notizia in breve

Mediaset ha annunciato i palinsesti autunnali 2026, con la programmazione ufficiale di Publitalia. Le tre principali reti del gruppo, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, presenteranno una stagione ricca di novità. Tra i programmi in evidenza ci sono il Grande Fratello Vip, Zelig e La Ruota della Fortuna. La programmazione prevede un autunno con molteplici eventi e show che coinvolgeranno il pubblico televisivo.