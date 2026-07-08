L’accordo tra il giocatore e la società è stato definito, con una cifra complessiva di 14 milioni di euro, comprensiva di 2 milioni di bonus. Le visite mediche sono programmate per domani, segnando il passaggio ufficiale. Gaetano si prepara a vestire la maglia nerazzurra, dopo aver raggiunto un’intesa definitiva con il club. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

Gianluca Gaetano all’Atalanta, accordo ormai chiuso: 12 milioni più 2 di bonus e visite mediche domani. L’ Atalanta è pronta a chiudere il primo colpo del suo mercato estivo: Gianluca Gaetano diventerà un nuovo giocatore nerazzurro. Il club bergamasco ha raggiunto l’accordo con il Cagliari per il trasferimento del centrocampista offensivo classe 2000, individuato come uno dei profili più adatti per il progetto tecnico di Maurizio Sarri. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Accordo definito: cifre e dettagli dell’operazione. L’intesa tra le società è totale: Le visite mediche sono già state programmate per giovedì 9 luglio, passo formale che precederà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Gaetano all’Atalanta, accordo totale: 12 milioni più 2 di bonus e visite mediche fissate per domani

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