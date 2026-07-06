Ivan Provedel si sta sottoponendo alle visite mediche con l’Inter. L’accordo tra le parti è stato definito e l’operazione è in fase di completamento. Il portiere arriva dalla Lazio e si attende il via libera per la firma e l’annuncio ufficiale. Le visite sono in corso e l’esito atteso nelle prossime ore. La trattativa tra le due società si è conclusa con un accordo economico.

di Francesco Aliperta Provedel, il portiere in arrivo dalla Lazio per completare il reparto nerazzurro: fissate le visite mediche. Ecco tutti i dettagli. L’Inter è pronta ad accogliere Ivan Provedel. Il portiere, prelevato dalla Lazio a titolo definitivo, è atteso nel capoluogo lombardo nella serata di domani, martedì 7 luglio, per dare il via alla sua nuova avventura in nerazzurro. L’obiettivo del club è quello di inserire in rosa un estremo difensore di grande esperienza, pronto a giocarsi il posto da titolare con Josep Martinez sotto la guida di mister Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Secondo le indiscrezioni... 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Ivan Provedel all’Inter: fissate le visite mediche. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IVAN PROVEDEL – IL NUOVO CHE AVANZA ALLINTER Nevopa

Notizie e thread social correlati

Inter, Provedel pronto a diventare nerazzurro: fissata la data delle visite medicheIl 8 luglio, il portiere Ivan Provedel sosterrà le visite mediche che precederanno il suo trasferimento all’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: mercoledì le visite mediche di Provedel, novità per l’affare Khalaili. Intanto è ufficiale la cessione di DumfriesMercoledì si svolgeranno le visite mediche di un portiere, mentre ci sono novità riguardo alla trattativa per un difensore.

Temi più discussi: Inter, ecco il primo acquisto: è fatta per Provedel dalla Lazio. Cifre e contratto; Provedel all'Inter: i dettagli e le cifre dell'operazione con la Lazio; Inter, rientra il caso Provedel: affare fatto con la Lazio; Provedel all'Inter è fatta, fissate le visite mediche.

Ivan Provedel all'Inter, mercoledì le visite mediche! #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Lazio #Inter #Provedel #calciomercato #calciomercatolazio x.com

Inter, arriva Provedel: tra mercoledì e giovedì le visite mediche del portiereQuella che inizia domani sarà la settimana di Ivan Provedel all’Inter. Il portiere in arrivo dalla Lazio, di fatto il primo innesto nerazzurro in questo calciomercato estivo, al netto del riacquisto d ... tuttomercatoweb.com

Provedel all'Inter è fatta, fissate le visite medicheSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inter e Lazio hanno trovato l'accordo per Ivan Provedel sulla base di 3 milioni di euro ... laziopress.it