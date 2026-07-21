Uno studio pubblicato su ‘Science Advances’ analizza come il corpo elimina le cellule infette o danneggiate e attiva le difese immunitarie. La ricerca approfondisce i processi infiammatori, offrendo nuove prospettive per sviluppare terapie contro il cancro, le malattie infettive e altre patologie infiammatorie. I ricercatori hanno identificato meccanismi chiave coinvolti nella risposta immunitaria e nella rimozione di cellule problematiche.

Aiuta una migliore comprensione di come il nostro organismo elimina le cellule infette o danneggiate e attiva le difese immunitarie uno studio pubblicato su ‘Science Advances’, che apre nuove prospettive per lo sviluppo di terapie contro il cancro, le malattie infettive e numerose patologie infiammatorie. Coordinato da Katia Cosentino, docente del dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze dell’università di Modena e Reggio Emilia – durante la sua attività alla Osnabrück University (Germania), in un contesto di collaborazioni internazionali – il lavoro descrive un importante avanzamento nella comprensione della piroptosi,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ricerca Unimore: "Infiammazione, nuove prospettive"

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