Idrosadenite suppurativa Costanzo | Nuove opportunità terapeutiche per bloccare l’infiammazione ma continua la ricerca

L'idrosadenite suppurativa provoca ascessi e fistole nelle zone come glutei, ascelle, inguine e area genitale. La malattia influisce significativamente sulla vita dei pazienti. Recentemente, sono stati sviluppati nuovi trattamenti che mirano a bloccare l'infiammazione, ma la ricerca continua a cercare soluzioni più efficaci.

L'idrosadenite suppurativa è una malattia che impatta in maniera importante sulla vita dei pazienti. Si presenta con ascessi e fistole localizzati nei glutei, sotto le ascelle, nell’inguine e anche in area genitale. Questo il tema della relazione del professore Antonio Costanzo, professore e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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