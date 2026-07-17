Un nuovo studio sulle terapie per l’emicrania suggerisce possibilità di trattamenti più mirati. L’emicrania, che coinvolge circa 6 milioni di italiani e oltre un miliardo di persone nel mondo, viene riconosciuta come una patologia neurologica molto diffusa. La condizione causa dolore intenso e può influire significativamente sulla vita quotidiana, con una prevalenza maggiore tra le donne. La ricerca si concentra su approcci terapeutici più specifici e personalizzati.

Non è solo un mal di testa: l’emicrania colpisce circa 6 milioni di persone in Italia e oltre un miliardo nel mondo, confermandosi come una delle patologie neurologiche più diffuse, invalidanti e con il maggiore impatto sociale e lavorativo, soprattutto tra le donne. Nonostante la sua capillarità, i meccanismi biologici che accendono e mantengono il dolore nel tempo restano in gran parte avvolti nel mistero. Una risposta concreta arriva dalla ricerca scientifica under 40: il Comitato scientifico della Fondazione Francesco della Valle Ets ha assegnato l’Excellence in Neuroinflammation Award 2026 a Ludovica Brusaferri. La giovane ricercatrice è stata premiata per uno studio innovativo che propone un cambio di paradigma: usare tecniche di imaging per guardare dentro al sistema nervoso, lungo i percorsi di trasmissione del dolore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Emicrania, nuove prospettive per terapie più mirate: la ricerca

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