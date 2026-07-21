La ragazza della Diaz 25 anni dopo | Non perdono quella notte Genova pareva una guerra civile

Da genova.repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venticinque anni dopo l’episodio, Lena Zühlke ricorda la notte in cui fu brutalmente picchiata all’interno della scuola della macelleria messicana. Uscì coperta di sangue, e ha dichiarato di non aver perdonato quanto accaduto. Ha aggiunto che, nonostante ora si senta felice, non dimentica e che la speranza si trova nelle piazze.

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Lena Zühlke fu pestata nella scuola della macelleria messicana, da cui uscì in una maschera di sangue. “Ora sono felice, ma non dimentico. La speranza sta nelle piazze”. 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it

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