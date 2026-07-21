Venticinque anni dopo l’episodio, Lena Zühlke ricorda la notte in cui fu brutalmente picchiata all’interno della scuola della macelleria messicana. Uscì coperta di sangue, e ha dichiarato di non aver perdonato quanto accaduto. Ha aggiunto che, nonostante ora si senta felice, non dimentica e che la speranza si trova nelle piazze.

Lena Zühlke fu pestata nella scuola della macelleria messicana, da cui uscì in una maschera di sangue. “Ora sono felice, ma non dimentico. La speranza sta nelle piazze”. 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it

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© Genova.repubblica.it - La ragazza della Diaz, 25 anni dopo: “Non perdono quella notte, Genova pareva una guerra civile”

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